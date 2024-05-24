رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل تشافي هيرنانديز من منصبه

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول عن منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي أكد فيه عدم إستمرار تشافي هيرنانديز في منصبه رغم قرار تمديد عقده قبل عدة أسابيع.

كشف برشلونة في بيانه أن خوان لابورتا رئيس النادي إجتتمع مع تشافي بحضور نائب الرئيس رافا يوستي المدير الرياضي لبرشلونة أندرسون لويس دي سوزا، حيث تم إبلاغ المدير الفني بعدم إستمراره كمدرب للفريق.

ويتولى تشافي قيادة الفريق للمرة الأخيرة خلال مباراته امام إشبيلية في ختام منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا" والمقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد.

وتوجه نادي برشلونة بالشكر لتشافي على جهوده مع الفريق كمدرب، ومسيرته الرائعة كلاعب للبلوجرانا طوال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الأيام القليلة الماضية عن إسم المدير الفني الجديد وتشكيل جهازه المعاون.

برشلونة يبنهي إتفاقه مه هانسي فليك لخلافة تشافي

وفي ذات السياق توصل نادي برشلونة الإسباني لإتفاق نهائي مع الألماني هانسي فليك لتولي منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد خبير سوق الإنتقالات فابريزيو رومانو: أن إدارة برشلونة أتمت اتفاقها مع فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وأضاف رومانو أن هانسي فليك وضع برشلونة منذ البداية على رأس أولوياته مؤكداً أنه لم يفتح باب التفاوض مع أندية إنجليزية أخرى كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وينتظر هانسي فليك الإعلان الرسمي من جانب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع تبقي رتوش بسيطة على العقد الذي بات جاهزاً في إنتظار الخطوة الأخيرة.

وينتظر برشلونة إخطار مديره الفني الحالي تشافي هيرنانديز بقرار رحيله عن منصبه بشكل رسمي قبل الإعلان عن تولي هانسي فليك منصب المدير الفني خلفاً له.

وكان برشلونة قد أعلن الشهر الماضي تمديد عقد تشافي هيرنانديز قبل أن يتراجع قبل أيام في خطوة مفاجئة بعد تصريحات تشافي عن مدى قدرة برشلونة المالية واستعداداه للمنافسة خلال الموسم المقبل، وهي التصريحات التي أغضبت لابورتا الذي قرر رحيل المدرب الاسباني.