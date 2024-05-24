تكثر الخروجات مع العائلة والأصدقاء يوم الجمعه بأعتباره يوم العطلة الرسمية وهذا ما يدفع الامهات الي تحضير أصناف سريعه التحضير لأفراد أسرتها.

ويأتي السندوتشات في مقدمة الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها بالعديد من الحشوات المختلفة المحببة لدى الكبار والصغار لتقديم أفضل مذاق على الإطلاق.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير ساندويش الزنجر بالخبز الفرنسي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الفلفل الاحمر الحار : رشّة

- خس : نصف كوب

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- الخبز الفرنسي : 4 حبات

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قلبي الدقيق، والنشاء، والفلفل الأحمر الحار جيداً حتى تتجانس.

تبلي صدور الدجاج بالملح، والفلفل الأبيض والأسود، والخردل، وتترك في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

غمّسي صدور الدجاج بتتبيلة خلطة الدجاج، حتى تتغطى بشكل كامل.

اقلي صدور الدجاج في الزيت الغزير، ثم صفيه من الزيت الفائض.

جهزي الخبز بدهنه بالكاتشاب، والمايونيز، ووضع قطع الدجاج المقلية، ثم ضعي شرائح من أوراق الخس، وشرائح الطماطم، وشريحة من جبن الشيدر، وقدمي الساندويش ساخناً.