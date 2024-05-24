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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل غاضبة من ألمانيا.. بسبب تصريح اعتقال نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

 قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل لديها سلطة قضائية مستقلة عند اتخاذ قرار بشأن أمر اعتقال محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

 وأضاف: "التسوية عبر المفاوضات يتعين أن تأتي قبل الاعتراف الرمزي بسلطة فلسطينية".

 

 وبحسب "تايمز أو إسرائيل"، انتقدت إسرائيل بيانًا سابقًا صدر عن مكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال فيه، إن برلين ستعتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

 

 

 وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، آفي هايمان، لشبكة "فوكس نيوز": "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، وأن يكونوا على الجانب الصحيح من التاريخ".

 وعندما سُئل الأربعاء عما إذا كانت برلين ستنفذ أمر اعتقال محتمل من المحكمة الجنائية الدولية، أجاب المتحدث الألماني شتيفن هيبستريت: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون".

 

 كما شجب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، هذا البيان في منشور على موقع "إكس" قائلًا: "هذا أمر شائن".

 

 وقبل أيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق  نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

 

 وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن: "التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".

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