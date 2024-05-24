دماء على مذكرات الكيمياء.. طلقة خرطوش تقتل معلم المطرية

طلقة أسكتت ضجيج طلاب داخل سنتر تعليمي في منطقة المطرية، سقط معلم الكيمياء أمامهم يصارع الموت، لطخت دمائه مذكراتهم، وأوراق دروسهم، صرخ وتأوه واستسلم، فاضت روحه إلى بارئها، مشهد مأساوي لا ينفك عن ذاكرة تلاميذه، ارتفع صوت صراخهم بـ "الأستاذ وائل مات"

معلم المطرية وأستاذ الكيمياء، "وائل بسيوني" يعيش حياته بين الطلاب، لا مكان له إلا بيته وسنتره التعليمي، حبه في التدريس، جعله يضع شروطا صارمة، منها ألا يدخل أحد "الحصة" بعد موعدها، فمجرد أن يخوص في الشرح، لا يقاطعه أحد.

المشهد الأول: منع طالبة من دخول حصة الكيمياء

وعلى هذا العهد الذي اشترطه "بسيوني" انتظمت الأمور داخل سنتر المطرية التعليمي، وعليه رفض دخول طالبة إلى "الحصة"،هذا الأمر لم يروق زوج شقيقة الطالبة، الذي ذهب برفقة صاحبه إلى السنتر وتشاجر مع المدرس.

الضحية

المشهد الثاني: مشاجرة وطعنات وطلقة خرطوش

وسدد صاحب المتهم طنعة لمدرس آخر صديق الضحية في بطنه بسلاح أبيض "مطواة"، وحينها خرج المجني عليه، وهددهم بالاتصال بالنجدة، فأخرج المتهم سلاح خرطوش بحوزته وأطلق عيار ناري على مالك السنتر التعليمي مأسفر عن وفاته في الحال.

المشهد الثالث: القبض على قاتل معلم المطرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، والتحفظ على جثة الضحية، "معلم المطرية"، تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية، أن مشادة كلامية نشبت بين صاحب سنتر تعليمي في المطرية وأحد أقارب طالبة، قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري وقتل مدرس الكيمياء، فيما سدد صديق المتهم طعنة بسلاحه الأبيض في بطن معلم آخر.

المشهد الرابع: اعترافات المتهم

ومثل المتهم بقتل صاحب سنتر تعليمي أمام جهات التحقيق، وأدلى باعترفات تفصيلية، إذ قال حاولت معاهم لكن قالوا ممنوع حد يدخل مع البنات”.

وتابع المتهم في اعترافاته أنا كنت برفقة شقيقة زوجتي حتى أوصلها إلى السنتر لتحضر حصة الكيمياء، وعند بوابة السنتر رفض العامل دخولي، وبعد ذلك حضر مدير السنتر ونشبت مشادة كلامية بيني وبينه تطوّرت إلى مشاجرة ولم أشعر بنفسي".

طلقة خرطوش

المشهد الخامس: حبس القاتل

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صاحب سنتر تعليمي بالمطرية وإصابة مدرس داخل السنتر في مشاجرة بينهم وبين أسرة طالبة بسبب رفضهم دخولها بعد الدرس.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان في السنتر التعليمي، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.