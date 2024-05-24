هنا الزاهد تعيد أمجاد الستينيات في مهرجان كان (صور)

تتميز الفنانة الشابة هنا الزاهد بشدة حبها وارتباطها بعالم الموضة وحرصها على مواكبة أحدث صيحاته دون الميل للجرأة مما جعلها تحظى بمكانة كبيرة في قلوب فتيات وسيدات هذا الجيل.

وبلقطات سريعة عكست هنا الزاهد شقاوة شخصيتها وذوقها المحب للحياة والمظاهر الطبيعية لتخطف قلوب محبيها ببعض الصور التي شاركتهم إياها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، خلال تواجدها بمدينة كان بفرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائى بدورته الـ 77.

وسيطر ذوق الفنانة الراحلة سعاد حسني على اختيارها لهذة الإطلالة، حيث ارتدت فستان قصير، مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، ذا ارضية بيضاء مزين بالزهور الصفراء مع أوراق الشجر الخضراء لتعيد موضة الستينيات التى اشتهرت بها نجمات الفن بالزمن الجميل.

وفضلت تسريحة شعر جذابة فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد