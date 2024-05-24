تفاصيل ضبط "مالك مكتبة" بالقاهرة لطباعة الكتب التعليمية بالمخالفة للقانون

أقر صاحب مطبعة كائنة بمنطقة دار السلام في القاهرة، بقيامه بممارسة نشاط في طباعة العديد من الكتب الدراسية بالمخالفة للقانون ، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بقصد تحقيق الربح المادى

وقررت جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الكتب والمطبوعات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية..

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر بحوزته على (10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسى فى مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.