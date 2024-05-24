بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأزهر الغربية

تواصل المنطقة الأزهرية بالغربية اعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في بومها الثاني علي التوالي.

وبدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، أمس الخميس، بمنطقة الغربية الأزهرية.

وتفقد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، أعمال التصحيح، بمقراتها الثلاث، يرافقه الشيخ أشرف شفيق، مدير الامتحانات، والأستاذ ابراهيم المصري، بقطاع المعاهدالأزهرية، ضرورة الالتزام التام، والتركيز الشديد في عملية التصحيح، وتقدير الدرجات، ومراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول، ومراجعة ورقة الإجابة بكل دقة، وتنظيم العمل في مراكز التصحيح، وكنترول الشهادتين الابتدائيةو الإعدادية.

وأكد فضيلة الشيخ طلحة، على رؤساء مراكز التصحيح بضرورة توفير الجو المناسب والملائم للمصححين، ليتم التصحيح في هدوء واستقرار.