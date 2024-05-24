إسماعيل ياسين.. المضحك الحزين هل إفلاسه سبب وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة أبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين إذ رحل عن عالمنا منذ 52 عامًا عن عمر ناهز الـ 60 تاركًا إرث فني لا يقدر بثمن.

وبالرغم من شهرته ونجاحه الذي حققه طوال حياته إلا أنه توفى حزينًا إثر أزمة قلبية حيث عانى في أواخر أيامه من ظروف مالية صعبة حتى أضطر لبيع عمارته، والغناء في مطاعم متواضعة في لبنان لمواجهة متاعب الحياة وهو ما كشفته زوجة نجله.

وكشفت السيدة سامية في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc قبل ما يقرب من 8 سنوات حقائق أزماته وإفلاسه في أواخر أيامه حيث نفت تراكم الديون عليه كم أشيع ولكن أوضحت أن بساط الفن سُحب من تحت أقدامه في بداية ظهور التليفزيون لظهور جيل جديد".





وقالت: "في الفترة دي لما كان يجيله شغل، بعد ما المنتج يبعتله السيناريو يختفي، كان في أمر أنه ميشتغلش، لحساب ناس أخرى طلعت في المسرح، ناس كانوا عايزين يبقوا أساتذة مسرح ووصوا ناس من مراكز القوى ودول اللي أبعدوا المنتجين عن إسماعيل ياسين".

وأردفت: "في الفترة دي حصله ركود جامد، مكنش فيه فلوس زائد الضرائب، كان له في البنك 300 ألف جنيه، راح البنك عشان يسحبهم لقاهم 2 جنيه، أخدوا منه الفلوس و300 ألف جنيه دول وقتها كانوا مبلغ كبير، مستحملش وجاله شلل نصفي مؤقت".

واصلت: "في عام 1967 سافر لبنان واشتغل وعمل مسلسلات وإعلانات، والفلوس دي كلها لمها ورجع عشان يفتح المسرح بتاعه، والمشكلة أن المسرح ده استنزف منه كل الفلوس، وخلص فلوسه اللي جابها من لبنان، ومبقاش في فلوس خالص ورجع تاني زي ما بدأ".

اختتمت: "آخر فيلم عمله إسماعيل ياسين كان (الرغبة والضياع) بتاع رشدي أباظة، واشتغل فيه 4 أيام وتوفى، وبعدين أخدوا البدل بتاعته عشان يكملوا مشاهده".

وكشفت أيضًا الفنانة آمال فريد قبل وفاتها سبب آخر لمعاناة اسماعيل ياسين ماليا قبل رحيله، وقالت في حوارها لبرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "الحياة" عام 2018: "إسماعيل ياسين قدّم أفلاما رائعة، وظروفه المالية الصعبة قبل وفاته مكنش هو السبب فيها، مراته كانت السبب".

من هو اسماعيل ياسين

فنان كوميدي ولد عام 1912 في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء.

وامتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد روّاد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين ..إلخ).

تزوّج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين من زوجته الأخيرة السيدة فوزية.

أول بطولة مطلقة

في عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له عام 1949 وكانت أول بطولة مطلقة في فيلم (الناصح) أمام الوجه الجديد ماجدة.

استطاع ياسين أن يكون نجما لشباك التذاكر تتهافت عليه الجماهير، وكانت أعوام 52 و53 و54 عصره الذهبي، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر.

وفاة اسماعيل ياسين

توفى صانع الضحكة بينما كان الرئيس السادات يفكر في تكريمه حتى قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف ولذلك كان يسمى (بالمضحك الحزين) فرغم أن أكثر أفلامه كوميدية ومضحكة إلا أنه كان يعيش حزينا وخاصة آخر أيام عمره.

وكرم مؤشر البحث العالمي جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اسماعيل ياسين في 15 سبتمبر 2011 بوضع صورةلإسماعيل ياسين في شعارها في مواقع جوجل في البلدان ذات النطاقات العربية بمناسبة الذكرى ال99 لميلاده.