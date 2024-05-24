تجدد الاشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة برفح الفلسطينية (شاهد)

قال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن إسرائيل تحكم استخدام سلاح التجويع والحصار على قطاع غزة، منذ شنها الحرب على القطاع بعد 7 أكتوبر.

إسرائيل تسببت في منع إيصال المساعدات بشكل كامل من معبر رفح

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تسببت في منع إيصال المساعدات بشكل كامل من معبر رفح عندما سيطرت على المنفذ من الجهة الفلسطينية، وأوقفت استقبال الجرحى والمصابين

وأشار إلى أنه على الجهة الأخرى من المعبر احتدمت الاشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، هذه الليلة، حيث تتوغل قوات الاحتلال في المناطق الشرقية والغربية من رفح، إضافة إلى إطلاق الدانات على حي الزهور وحي الجنين وحي البرازيل، وهى نقط ارتكاز للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى محيط منفذ رفح الفلسطينية، وهى نقاط استهداف من المقاومة الفلسطينية التي تطلق الصواريخ على هذه المناطق، بالإضافة إلى الاشتباك بالسلاح الخفيف.

وأردف مراسل القاهرة الإخبارية، أن مستشفى كمال عدوان ومستشفى شهداء الأقصى، أصبحا هدفًا لقوات الاحتلال لإخراجهما عن الخدمة، وهى خطة يتبعها الاحتلال لتعطيل المستشفيات، منوهًا أن كمال عدوان كان المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل في المناطق الشمالية.

المجاعة ظهرت بشكل جلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة

وأشار إلى أن المجاعة ظهرت بشكل جلي في المناطق الشمالية من قطاع غزة، والفلسطينييون يقومون بطحن الأعلاف وحبوب الحيوانات لإطعام أطفالهم للبقاء على قيد الحياة، خاصة مع استهداف الاحتلال ميناء غزة وتوقف الصيد، بالإضافة إلى خروج 20% من الأراضي الزراعية عن الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".