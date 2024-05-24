الجمعة 24 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة  أحد الأنشطة التدريبية التى تنفذها القوات البحرية بالإشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
 

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تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة , أظهرت مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والإستعداد القتالى والقدره على إستخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة . 

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