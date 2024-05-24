رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية التى تنفذها القوات البحرية بالإشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .





تضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة , أظهرت مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من الكفاءة والإستعداد القتالى والقدره على إستخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية داخل القوات المسلحة .