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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون في مجال المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري ، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا . 

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه ، وتعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه .

كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية ، وشار الدكتور سويلم لدور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، مؤكداً حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الإفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه .

كما أشار، إلى اهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe ، مشيرا إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى سيتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه ، ليتم بعدها تحديد أولويات الإحتياجات التدريبية التى سيتم تقديمها لمختلف دول القارة .

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