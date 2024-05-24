وزير الري يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون في مجال المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري ، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه ، وتعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه .

كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية ، وشار الدكتور سويلم لدور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، مؤكداً حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الإفريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه .

كما أشار، إلى اهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe ، مشيرا إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى سيتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه ، ليتم بعدها تحديد أولويات الإحتياجات التدريبية التى سيتم تقديمها لمختلف دول القارة .