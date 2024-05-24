كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024.. مع اقتراب الشهر الجاري يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024، بغية الاستعلام عنها ودفعها إلكترونيًا لتنجب انقاطع التيار الكهربائي في حال عدم الدفع.



كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مايو 2024



في البداية الدخول على موقع وزارة الكهرباء

الضغط على أيقونة الخدمات

يجب اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

يجب اختيار الشركة التابع لها

يجب إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال رقم العداد والكود الخاص بك.

أخيرًا النقر على استعلام.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء2024

في البداية الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

عليك اختيار دفع الفاتورة.

كتابة بيانات العداد

أخيرًا اضغط على الدفع.

جدير بالذكر يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو عن طريق المحفظة البنكية، ومحافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر، ومنافذ التحصيل الإلكتروني وتتضمن البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري.

وفي سياق آخر هنا بعض الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء من بينها:" في حالة تعمد المستخدم عدم دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالكهرباء أكثر من مرة، أو التأخر عن سداد أي فاتورة، وفي حالة قيام صاحب العداد بالامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة له بالسداد.