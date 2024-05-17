الجمعة 17 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، نقلًا عن قناة المسجد على “يوتيوب”.

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عاجل.. مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصى

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عاجل.. مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصى

  وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح اليوم، لأداء صلاة الجمعة.

اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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