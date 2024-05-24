رسمياً.. بيولي يرحل عن تدريب ميلان الإيطالي

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي بشكل رسمي رحيل ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي عن منصبه مع نهاية الموسم الحالي.

وأصدر نادي ميلان بياناً رسمياً وجه فيه الشكر لبيولي على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق منذ 2019 وحتى الموسم الحالي 2023-2024.

وحرص ميلان على توجيه رسالة وداع لستيفانو بيولي عبر بيانه قائلا: “ ستيفانو بيولي سيرحل عن تدريب ميلان ولن يستمرا معاً في الموسم المقبل ”.

وأضاف: “ ميلان يتقدم بالشكر لستيفانو بيولي وجهازه المعاون على ماقدموه طيلة السنوات الخمس الماضية وتحقيق لقب لا ينسى لبطولة الدوري بجانب إعادة تأسيس الفريق والعودة مجدداً للتواجد بشكل مستمر في المنافسات الأوروبية الكبرى ”.

وأكمل: “ إحترافية بيولي ولمسته الإنسانية ساهمت بشكل كبير في تطور هذا الفريق الأمر الذي يجسد قيم نادي ميلان الأساسية ”.

ويفاضل ميلان في الوقت الحالي بين عدة أسماء لخلافة بيولي في مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.