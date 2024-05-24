"أهل مصر" .. تدريبات مكثفة لأطفال ملتقى المحافظات الحدودية في الإسكندرية

"أهل مصر" .. تدريبات مكثفة لأطفال ملتقى المحافظات الحدودية شهدها قصر ثقافة الأنفوشي، أمس، في الورش الفنية والأدبية ضمن الأسبوع الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة الإسكندرية تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 26 مايو الحالي.

ورشة المشغولات الجلدية

جاءت البداية مع ورشة المشغولات الجلدية أوضح خلالها المدرب محمد مراد كيفية قص الجلد باستخدام الباترون لعمل حقائب بأحجام وأشكال مختلفة، بجانب تدريبات على الخياطة بغرزتي السراجة والبطانية.

أبدى يوسف محمد - متدرب من محافظة أسوان، إعجابه بالورشة قائلا: شاركت بها بهدف نقل ما تعلمته لأفراد أسرتي وأصدقائي، وأصبح بإمكاني تصميم حقيبة بمفردي بعد أن تعلمت من المدرب كيفية اختيار نوع الجلد المناسب، وحياكته بالغرز المختلفة.

أما مازن عطية من محافظة القاهرة، يقول: التحقت بالورشة لرغبتي في تعلم الخياطة وإعداد مشروع صغير خاص بي والمساعدة في الأعمال المنزلية، وتمكنت خلالها من صنع حافظة نقود وأحزمة بألوان متناسقة.

ورشة الأركيت

وفي ورشة الأركيت قام المدرب حسني إبراهيم بتدريب الأطفال على تجهيز العمل الفني في شكله النهائي باستخدام دهان السيلر والورنيش، بجانب تركيب وحدات الإضاءة الخاصة بالعمل الجماعي نتاج الورشة.

المدرب حسني إبراهيم وتعليم الأطفال

عن الورشة يقول كريم محمد من محافظة الوادي الجديد: أشارك للمرة الأولى بالملتقى واستفدت كثيرا وتعلمت من خلال الورشة كيفية الإمساك بالمنشار، ونقل التصميم على السطح الخشبي، وإمكانية تقطيعه لعمل بازل.





ورشة الإلقاء الشعري

وخلال ورشة الإلقاء الشعري قام الشاعر مدحت العيسوي بتعريف الأطفال بمفهوم لغة الجسد، وكيفية استخدام نبرة صوت مناسبة خلال إلقاء القصيدة الشعرية، مع تدريبات مكثفة على فقرات حفل الختام.

تقول نهى إسماعيل من محافظة البحر الأحمر تمكنت بعد التعرف على فن الإلقاء من قراءة القصيدة بشكل سليم ونبرة صوت مناسبة وفقا للحالة الشعرية.

استمرار الورش الحرفية والفنية

كما شهد اليوم استكمال الورش الحرفية المتنوعة ومنها ورشة "الخيامية" للمدرب عماد عاشور، ورشة "حقائب بالخرز" للمدربة منى عبد الوهاب، ورشة "حقائب بالشبك" تدريب نجلاء شحاتة، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز.

وفي ورشة التصميم الفني قام الفنان وائل عوض بتدريب الأطفال على تصميم لوحات عن الزهور بألوان مبهجة بمناسبة عيد الربيع.

الفنان وائل عوض أثناء تدريب الأطفال

وفي ورشة كتابة القصة القصيرة تعرف الأطفال مع السيناريست وليد كمال على مفهوم التفكير الإبداعي، مع تقديم عدة نصائح حول كيفية كتابة قصة مشوقة.

السيناريس ت وليد كمال خلال الورشة

من ناحية أخرى واصل المخرج حامد سعيد تدريباته على إعداد فيلم روائي بالموبايل، وشهدت ورشة الموسيقى استمرار تدريبات الأداء الجماعي للأغنيات المقدمة في الحفل الختامي مع الفنان ماهر كمال، وخلال ورشة الفوتوشوب والتصوير الفوتوغرافي تعلم الأطفال كيفية ضبط إضاءة الصورة وتصحيح الألوان مع د. محمد إسماعيل، والمونتير أحمد فتحي.

المخرج حامد سعيد أثناء التدريبات

واختتمت الفعاليات مع ورشة المسرح، وبها استكمل خلالها المخرج أكرم نجيب تدريباته استعدادا لتقديم العرض المسرحي "على اسم مصر" في حفل الختام.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

يقام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويستضيف نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.