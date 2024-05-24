وظائف شاغرة بأمانة المدينة المنورة للرجال النساء

وظائف أمانة المدينة المنورة.. بحث عنها الكثير من السعوديون خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلان أمانة منطقة المدينة المنورة عن بدء التقديم لشغل وظائفها بالمرتبتين (الخامسة و السابعة) للرجال والنساء.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فإن الوظائف الشاغرة على سلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد في بلدية محافظة بدر لحملة البكالوريوس وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة (جدارات) على النحو التالي:

مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة)

رسام معماري مساعد (المرتبة الخامسة)

وظائف أمانة المدينة المنورة.. طريقة التقديم

1. الدخول على المنصة الوطنية الموحدة التوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات لأنه في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والشعبية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال أيقونة في المربع المخصص للطلب.

3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

موعد التقديم على وظائف أمانة المدينة المنورة

فيما يبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 20 ذو القعدة 1445هـ/28 مايو 2024، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 25 ذو القعدة 1445هـ/ 2 يونيه 2024، وذلك عبر جدارات عبر الرابط التالي.. https://jadarat.sa/ExploreJobs?JobTab=2

وعلى صعيد أخر كانت أمانة منطقة المدينة المنورة، والبلديات التابعة لها، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، انتهاء خطتها الموسمية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المدينة من ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ ولأهالي المدينة المنورة والمقيمين فيها.

وركزت الخطة على :

تكثيف الخدمات في النظافة العامة وصحة البيئة .

مكافحة آفات الصحة العامة.

مراقبة المنشآت الغذائية والتجارية في المناطق المحيطة بالحرم النبوي الشريف والمساجد التاريخية.

الحد من الباعة الجائلة.

الرقابة على مراكز الخدمة ومشتملاتها وصيانة الطرق والأنفاق والجسور.

الرقابة على الطرق السريعة المؤدية من المدينة المنورة وإليها.

وأفادت الأمانة أن الخطة تعمل على رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية التي يصل عدد كوادرها إلى أكثر من 8000 موظف وموظفة وفني ومهندس، مجهزين بأسطول متكامل من المعدات والآليات التي تُقدر بأكثر من 800 آلة ومعدة، تهدف إلى:

مواصلة العمل في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالجوامع والمساجد والأحياء السكنية والأسواق ومواقع تنفيذ الفعاليات.

الارتقاء بجودة وسلامة الأغذية.

الحد من كمية النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن.

تنظيم الأسواق والرقابة عليها، ومكافحة آفات الصحة العامة بما لا يتعارض مع صحة المواطنين وضيوف الرحمن .

العمل في إدارة إكرام الموتى بما يتماشى مع متطلبات الموسم ومواجهة الأحداث الطارئة على مدار الساعة .

تشغيل وصيانة شبكات الإنارة وصيانة الأنفاق والطرق والمرافق العامة.

الحد من الغش التجاري بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة.

زيادة الجهود المخبرية في مختبر الأمانة لفحص العينات.

التأكد من سلامة المنتجات.

رفع النفايات ونظافة الساحات والشوارع على مدار الـ 24 ساعة بالمنطقة المركزية و18 ساعة في باقي المناطق.

الاعتماد على المكافحة البيولوجية للحشرات داخل المنطقة المركزية.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة الجميع إلى الإبلاغ عن رصد أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940، أو الإبلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية.