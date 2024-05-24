غداً.. مناقشة رسالة دكتوراة فى ترميم وصيانة الآثار بجامعة الفيوم

تناقش كلية الاثار جامعة الفيوم، غداً السبت، رسالة الدكتوراة في ترميم وصيانة الآثار المقدمة من الباحث محمد رجب مدير ترميم متحف آثار بني سويف بعنوان" استخدام الانزيمات فى تنظيف وتقوية اللوحات الرخامية الاثرية المنقوشة تطبيقا على نموذج مختار".

لجنة الاشراف

وتتكون لجنة الاشراف على الرسالة من الدكتور شعبان محمد محمود عبدالعال الأمير استاذ ورئيس قسم ترميم الاثار كلية الآثار جامعة الفيوم، مشرفا رئيسيا والدكتور محمد مصطفي محمد عبدالمجيد استاذ ترميم وصيانة الآثار المساعد كلية الآثار جامعة الفيوم مشرفا مشاركا.

لجنة المناقشة والحكم

بينما لجنة المناقشة والحكم، تتكون من الدكتورة إيمان محمد عثمان أستاذ وقائم باعمال رئيس شعبة ميترولوجيا الكيمياء فى المعهد القومي للمعايرة عضوا مناقشا ورئيسيا، والدكتور شحاته احمد عبدالرحيم استاذ ترميم وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم عضوا مناقشا، والدكتور شعبان محمد محمود عبدالعال الأمير استاذ ورئيس قسم ترميم الاثار كلية الآثار جامعة الفيوم عضوا ومشرفا،رئيسيا والدكتور محمد مصطفي محمد عبدالمجيد استاذ ترميم وصيانة الآثار المساعد كلية الآثار جامعة الفيوم - عضوا ومشرفا مشاركا.

تجرى المناقشة غداً السبت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بمبنى كلية الآثار جامعة الفيوم باشراف الدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بالفيوم .

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية بعنوان "القوانين المُعدلة لصالح المرأة، وطرق التعامل مع حالات العنف والتعافي، تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس وإشراف الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

العنف ضد المرأة

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد زايد عميد العلوم الصحية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وشيماء محمود نعيم محمد مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومنسق وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، والدكتور أمل فيليب صليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة، وعمرو عبدالكريم المكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري، ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة.

وتناولت محاضرة شيماء نعيم العديد من المحاور منها التعريف بالمجلس القومى للمراة واختصاصاته بالإضافة إلى الأطر الوطنية والدولية لدعم تمكين المرأة والفتاة، ودور المجتمع الجامعي وكذلك وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.