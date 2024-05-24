الزمالك يصرف مكافآت الكونفدراليه ويخاطب الكاف للحصول على ٢ مليون دولار

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافأة الفوز ببطولة الكونفدراليه للاعبين وحرص أعضاء المجلس على التواجد فى مران الفريق الأخير قبل مباراة مودرن فيوتشر التى أقيمت مساء أمس الخميس ووجه لهم التهنئه.

وأشاد حسين لبيب بالأداء الرجولي للاعبين في المباراة النهائية، ووجه لهم التهنئة، وأثنى على المجهود المبذول من الجهاز الفني واللاعبين، والذي تكلل بالتتويج باللقب القاري.

وحرص جميع أعضاء المجلس على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني، وطالبوهم بمزيد من الانتصارات والبطولات في الفترة المقبلة.

من ناحيته أبدى المندوه سعادته لما بذلوه لاعبى الفريق من جهد خلال البطولة وكانوا على قدر المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير البيضاء فى شى أنحاء الوطن العربى.

كما أكد المندوه على استعدادات إدارة النادى في الفترة الجارية لإنهاء أزمة إيقاف القيد حتى يتسنى له إبرام صفقات خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف المندوه عن أهمية حصد البطولات فى الفترة الحالية، وذلك من أجل إيجاد موارد دخل لتغطية حجم الإنفاق، والعائد وراء الفوز بالكونفدرالية سيغطي جزء من الغرامة.

وأرسل نادى الزمالك خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" للحصول على مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي توج بها الفريق حيث يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان .