موعد صرف معاشات يونيو2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات يونيو 2024، حيث ينتظرها أكثر من 11 مليون مستحق، وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لموعد الصرف أول الشهر .

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

وسيبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق أول الشهر من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات مايو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

أماكن صرف المعاشات

ومن المتاح لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATMفي جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف معاشات شهر مايو 2024، من خلال الخطوات التالية :

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية .

ثم الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

وقد ضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف شهر يونيو 2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.