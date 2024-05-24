رشوان: عودة الجماهير هو انتصار لقرار الدولة

أعرب القانوني" محمد رشوان" المحامي بالنقض، وأحد هيئة دفاع حسين الشحات نجم الأهلي في قضيته ضد اللاعب المغربي محمد الشيبي عن سعادته بتواجد جماهير الزمالك باعداد وفيرة في مباراة الأبيض، وذلك بعد الاحداث المؤسفة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.



تابع رشوان في تصريحات تلفزيونية: زيادة أعداد الجماهير مكسب كبير للكرة المصرية، و هيعود بالنفع على منتخبنا الوطني، في الاستحقاقات القادمة.

وأتم رشوان: عدد الجماهير سيزداد في الفترة القادمة، الاحداث التي رأيناها في نهائي الكونفدرالية لن تؤثر على قرار المسئولين بتواجد الجماهير خلال الموسم الجاري.