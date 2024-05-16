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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشحات : مواجهة الأهلي والترجي تحمل طابعًا خاصًا

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  أن مواجهة الترجي التونسي مساء السبت القادم بين فريقين ‏كبيرين يمتلك كل منهما تاريخًا عريضًا في دوري أبطال إفريقيا، وأنها سوف تكون مواجهة من نوع خاص في النهائي.‏

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وأوضح أن الأهلي يكن كل الاحترام والتقدير لنظيره الترجي التونسي، ولكن الفريق يلعب دائمًا من أجل الفوز فقط، ويجهز نفسه جيدًا ‏للمباراة التي سوف تجمع الفريقين على الملعب الأوليمبي برادس.‏

وأشار الشحات إلى أن اللاعبين اعتادوا على مواجهة الضغط الجماهيري خلال مباريات الأهلي في مختلف البطولات، وهو ما يؤكد ‏على جاهزية الجميع للعب في رادس أمام جماهير الترجي.‏

وأضاف: الترجي فريق كبير ولديه عناصر مميزة، ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة بفضل هذه المعطيات، وهو ما يؤكد على ‏صعوبة المواجهة بين الفريقين.

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