الشحات : مواجهة الأهلي والترجي تحمل طابعًا خاصًا

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الترجي التونسي مساء السبت القادم بين فريقين ‏كبيرين يمتلك كل منهما تاريخًا عريضًا في دوري أبطال إفريقيا، وأنها سوف تكون مواجهة من نوع خاص في النهائي.‏

وأوضح أن الأهلي يكن كل الاحترام والتقدير لنظيره الترجي التونسي، ولكن الفريق يلعب دائمًا من أجل الفوز فقط، ويجهز نفسه جيدًا ‏للمباراة التي سوف تجمع الفريقين على الملعب الأوليمبي برادس.‏

وأشار الشحات إلى أن اللاعبين اعتادوا على مواجهة الضغط الجماهيري خلال مباريات الأهلي في مختلف البطولات، وهو ما يؤكد ‏على جاهزية الجميع للعب في رادس أمام جماهير الترجي.‏

وأضاف: الترجي فريق كبير ولديه عناصر مميزة، ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة بفضل هذه المعطيات، وهو ما يؤكد على ‏صعوبة المواجهة بين الفريقين.