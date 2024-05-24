بيلاروسيا ترسل مساعدات إلى أورينبورغ الروسية المتضررة من الفيضانات

أعلنت بيلاروسيا إرسال مساعدات إنسانية إلى منطقتي أورينبورغ وكورغان في جبال الأورال الجنوبية في روسيا، اللتين ضربتهما فيضانات مدمرة في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء البيلاروسي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، نشر مجلس الوزراء البيلاروسي بيان الذي تم تحميله على قاعدة بيانات القوانين التشريعية في البلاد، والذي جاء فيه، أن الشحنة الإنسانية التي سوف ترسلها بيلاروسيا ستشمل الأدوية والملابس والأحذية وملاءات الأسرة والأغذية المعلبة وغيرها من المواد.

كما قال البيان أن وزارة الخارجية ستساعد في نقل المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، كما تم تكليف وكالات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة الزراعة والأغذية، بالمساعدة في هذه المهمة.

بوتين في زيارة رسمية لبيلاروسيا

وعلى صعيد أخر كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل لمطار مينسك مساء أمس الخميس في زيارة رسمية لبيلاروسيا وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، أمس وكان في استقبال رئيس الدولة في المطار نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبحسب الخدمة الصحفية للكرملين، فإن بوتين موجود في مينسك بدعوة من الزعيم البيلاروسي.. وفقًا لـ"تاس".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه مساء الخميس سيكون هناك "اتصالات مكثفة" بين الزعيمين، ويوم الجمعة "سيكون هناك يوم كامل من هذه الزيارة الرسمية".

وبحسب الخدمة الصحفية للوكاشينكو، ستعقد المحادثات بين رؤساء الدول في 24 مايو في قصر الاستقلال في مينسك، أولاً مع دائرة محدودة من المندوبين ثم مع دائرة موسعة من المندوبين.

وقال بوتين إنه يعتزم خلال زيارته لمينسك مناقشة القضايا الأمنية مع لوكاشينكو.