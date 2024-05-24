لمذاق شهي وفوائد أكبر| حضري كريب التمر والقرفة

الكريب من الأكلات التي يحبها الكثير، ويمكن تحضيره حلو وحادق، فإعتاد البعض حشوه بالشوكولاتة؛ للحصول على مذاق لذيذ، إلا أنه لا يحتوي على فوائد يحتاجها جسمك في اليوم، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره بحشوة التمر، لمذاق شهي وفوائد أكبر.

طريقة عمل كريب بالتمر

المقادير

- معجون التمر : قالب

- القرفة : 50 gr (المطحونة)

- البيض : 4 حبات (مقادير عجينة الكريب)

- الماء : كوب (مقادير عجينة الكريب)

- حليب مركز محلى : كوب (مقادير عجينة الكريب)

- سكر : ربع كوب (مقادير عجينة الكريب)

- ملح : رشّة (مقادير عجينة الكريب)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (مقادير عجينة الـ كريب )

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (طرية، مقادير عجينة الكريب)

- دقيق : كوب ونصف (مقادير عجينة الكريب)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة، مقادير عجينة الـ كريب )





طريقة التحضير

1. لتحضير عجينة الـ كريب، اخلطي جميع المكونات بالخلاط الكهربائي، وابداي بقليها بمقلاة غير لاصقة.

2. يشكّل معجون التمر بشكل أسطواني، ويوضع في طرف الفطيرة، بعد إعدادها. ثم، تلفّ بشكل أسطواني.

3. بعد نضوج الفطيرة، توضع في طبق التقديم، وتقطع من منتصفها بالتساوي، وينثر عليها القرفة أو السكر.

فوائد تناول التمر

مفيد للأم الحامل

يُعد التمر الغذاء الأمثل للأم الحامل، لإحتوائه على العناصر الغذائية اللازمة لصحة الأم الحامل وكذلك الجنين، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالإمساك وهي مشكلة شائعة تحدث للأم خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى دوره في تقوية عضلات الرحم، وتسهيل عملية الولادة.





إزالة السموم من الجسم

يساعد التمر على إزالة السموم من الكبد نتيجة الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.





تعزيز عضلة القلب والأوعية الدموية

يحتوي التمر على نسبة منخفضة من الصوديوم مقارنة بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب، والحفاظ على ضغط الدم، بالإضافة إلى أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراضالمرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.





سلامة الجهاز العصبي

يُعد التمر مصدر جيد للفيتامينات وبالأخص فيتامين B الذي يساعد على تقوية وصحة وظائف الجهاز العصبي، والقيام بدوره بشكل سليم، فضلا عن إحتوائه على البوتاسيوم الذي يحسن من عملية النوم واليقظة.





التقليل من التهاب المفاصل

يحتوي التمر على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات التي تساعد على تخفيف حدّ آلام المفاصل المرض الأكثر شيوعا لدي العديد من الأشخاص وخاصة لدي كبار السن، بالإضافة إلى إحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة أو لين العظام وكذلك الكساح.