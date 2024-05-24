الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سمك الفيليه.. محارب للأمراض ويساعد على نمو الجنين

سمك فيليه
سمك فيليه

سمك الفيليه من المأكولات البحرية التي تتميز بسهولة تناولها، فلا يتطلب وقتا طويلا لتنظيفه وتحضيره مثل السمك الكامل، بالإضافة لفوائده العديدة، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.

 

فوائد تناول سمك الفيليه

حماية القلب

يقلل سمك الفيليه نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يؤدي لحماية القلب من الأمراض والجلطات.

يعمل على زيادة القدرة العقلية على الاستيعاب والتركيز، وجعل الأشخاص الذين يتناولوه باستمرار أكثر ذكاءً وتركيزًا، وذوي مهارات عقلية مبهرة، كما يحمي الذهن من مرض الزهايمر الذي يحدث عند التقدم بالعمر، والسبب في ذلك احتواء سمك الفيليه على الفسفور.


 

يقوي العظام

يقوم سمك الفيليه بحماية العظام من الهشاشة والالتهابات، وذلك بسبب توافر الكالسيوم بين قيمه الغذائية، لذلك تُنصح الأم بالإكثار من تحضير سمك الفيليه لأطفالها لكي تُبنى عظامهم بشكلٍ سليم وصحيح، بعيد عن التقوّسات في الساقين أو ليونة العظم.


 

يحسن النفسية

يعمل سمك الفيليه على تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ فهو يحتوي على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.


 

يقي من الزهايمر

يُحافظ سمك الفيليه على الدماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السن.

 

زيادة نمو الجنين

يقوم سمك الفيليه بزيادة نمو الجنين وحمايته من الأمراض الدماغية أو التي تُصيب الحبل الشوكي، لذلك يجب على المرأة الحامل الإكثار من تناول الأسماك بشكلٍ عام، والفيليه بشكل خاص.

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