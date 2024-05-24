حضري سلطة دوريتوس بالطريقة المكسيكية وتمتعي بمذاق شهي

سلطة دوريتوس المكسيكية من السلطات الشهية التي يمكنك تحضيرها على سفرة الغذاء، فتتميز بمذاق لا يقاوم وتحتوي على الخضار المفيد للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





طريقة عمل سلطة دوريتوس المكسيكية

المقادير

- لحم مفروم : 200 غم (ناعم)

- دوريتوس : حسب الرغبة (رقائق)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع)

- الذرة : علبة (صفراء)

- الفاصوليا الحمراء : علبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- خس : كوب (مقطع)

- زيتون أسود : نصف كوب (مقطع شرائح)

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : علبة

- جبن الشيدر : ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، ضعي ملعقة من زيت الزيتون ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى يتغير لون اللحم وينضج تماماً ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود، وضعي اللحم بطبق جانبي.

في وعاء عميق، اخلطي المايونيز مع اللبن الزبادي، والملح، وعصير الليمون، وزيت الزيتون، والفلفل الأسود.

في طبق التقديم، ضعي الفلفل الألوان المقطع، والذرة، والفاصولياء الحمراء، والطماطم، والخس، والزيتون الأسود، واخلطي الخضار.

أضيفي اللحم المفروم، ورقائق الدوريتوس.

وزعي الصوص على الوجه.

قدمي السلطة باردة وزينيها بالجبن المبشور قبل التقديم.

فوائد تناول زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.





يمنع السكتات الدماغية

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون في تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدمجون زيت الزيتون في طعامهم يمكن أن يقل لديهم بنسبة تصل إلى 41٪ فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.





علاج وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت دراسة أنه في البالغين الأصحاء أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأظهر استهلاك زيت الزيتون اليومي علامات تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البالغين الذين يعانون بالفعل من المرض.





فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان.