أبناؤنا في الخارج| بدء امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية غدًا

تنطلق امتحانات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني على نظام "أبناؤنا في الخارج" غدا السبت، 25 مايو 2024 إلكترونيًا.

ويؤدي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

ويؤدي طلاب نظام أبناؤنا في الخارج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد فقط وليس بها مقالي.

وتحتوي امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحمبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالإجابة على الأسئلة المختلفة فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال.

رابط امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية على نظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

