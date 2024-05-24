استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند الارتفاع الذي سجلته منذ أول أمس، بعد أن ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية أول أمس الأربعاء 3 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار البيض.

تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 24- 5-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية استقرار عند 90 جنيها، لليوم الثالث على التوالي بعد أن تراجعت لتحت مستوى 80 جنيها و70 جنيها لعدة أسابيع منذ إجازة عيد الفطر المبارك.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو 20 جنيهًا.

نيوهوب أيجيبت للدواجن 30 جنيهًا.

الفيروز (زلط/ابو زيد) 28 جنيهًا.

الوطنية كب 30 جنيهًا.

الوادي روص 25 جنيهًا.

العناني 31 جنيهًا.

مكة المكرمة (أبيض/ساسو/روزي) 28/25/20 جنيهًا.

طنبول (أحمر) 28 جنيهًا.

نيوجين 33 جنيهًا.

عاصم الخرصاوى 26 جنيهًا.

القصبياي أر 28 جنيهًا.

رواد النيل 33.5 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 31 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 22.25 جنيه.

كتكوت ساسو 19 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.

كتكوت بلدي 9.50 جنيه.

كتكوت هجين 16 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني 17.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 18 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط مسكوفي 45.00 جنيها.

بط تسمين (فرنسي، شريفان، ألماني): 26.50 جنيه.

بط فرنسي بكيني (أبيض أو ألوان): 18.50 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 100 جنيه.

سعر الدواجن امهات بيضاء: 80 جنيها.