فيوتشر: هدفنا المربع الذهبي وطلعت يوسف مكسب كبير

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن طموح فريقه في الموسم الحالي بمسابقة الدروي المصري الممتاز.

وقال وليد دعبس تصريحات تليفزيونية :" طموح مودرن فيوتشر التواجد في المربع الذهبي وطلعت يوسف مكسب كبير للفريق بعد رحيل تامر مصطفى عن الفريق ".

وتابع دعبس: "إمام محمدين اعتذر عن عدم الاستمرار في قطاع الناشئين بمودرن فيوتشر والبديل سيكون أجنبي خلال الفترة المقبلة ".

ومن جانبه قال هيثم عرابي ، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر «وليد دعبس، رئيس النادي أكد أن أجواء الفريق ستكون صعبة هذا الموسم، وهناك من كان ينتظر سقوط الفريق».

وأضاف: «نجحنا في الوصول لنهائي كأس السوبر، ونجحنا في التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والآن نبحث عن حجز للتأهل لإحدى البطولات الإفريقية».

تابع: «طلعت يوسف طلب إقامة معسكر في فترة الأجندة الدولية، وإدارة النادي وافقت مباشرةً، سنحصل على راحة يومين بعد مباراة المصري، وبعدها سندخل معسكرًا يكون لمدة 5 أو 6 أيام، لوضع أفكاره في الفريق».

وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: «هدفنا أن نكون ضمن أقوى الفرق في مصر، لذا يجب أن يكون قوامنا به العديد من النجوم مثل بقية الفريق، حتى وإن كنا نقوم ببيع بعض اللاعبين»