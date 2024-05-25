السبت.. إعادة محاكمة متهم بـ«خلية الماريوت»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا السبت، المرافعة في إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفى سياق آخر كشفت التحريات الأولية لحادث انقلاب ميكروباص في نهر النيل بمعدية لأبو غالب بمنشأة القناطر، سبب الحادث وهو قطع فرامل للسيارة أثناء تواجدها أعلى المعدية وكان بداخله 26 فتاة من محافظة المنوفية كن متوجهات لعملهم في الاتجاه مطلع الثورة بمنطقة القط وانتقل رجال المباحث وقيادات مديرية الأمن الى موقع الحادث.

وأضافت التحريات، أنه تم إنقاذ 10 فتيات من الغرق، بينما تم انتشال جثة إحدى الفتيات، فيما يجرى رجال المباحث والإنقاذ عمليات البحث عن ناجيات من موقع الحادث، ويتم إجراء عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

كما يجرى رجال الإنقاذ النهرى لتابع للحماية المدنية للجيزة ، عمليات البحث عن 16 فتاة مفقودة بحادث غرق ميكروباص سقط في مياه النيل من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، فيما تم نقل متوفاة، و10 آخريات تم إنقاذهم إلى المستشفى.

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب"، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق سيارة بالرياح البحيري في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وتبين أن سيارة ميكروباص محملة بفتيات، يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية بالرياح البحيري سقطت السيارة بالمياه، وتعرضت بعض الفتيات للغرق، وتم إنقاذ ما يقرب من فتيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري مواصلة عمليات البحث.