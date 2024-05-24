مصرع طفلة رضيعة غرقا في ترعة بالبلينا

استقبل مستشفى برديس المركزي طفلة تبلغ من العمر عامين تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "حبيبة . ع . س . ع" تبلغ من العمر عامين جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "علي . س . ع . ن" 33 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجلته باللهو على حافة الترعة المجاورة لمسكنه إختل توازنها وسقطت بها مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات المصاهرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 25 سنة بطلق ناري بالساق اليسرى طرف أول وإصابة عامل يبلغ من العمر 26 سنة بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . خ . ح . م" 25 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج العام وشقيقه "مصطفى . خ . ح . م" 18 سنة عامل .



وطرف ثان "أدهم . م . م . ر" 26 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام ونجل شقيقته "محمد . ع . م . ع" 20 سنة عامل الطرفان يقيمان دائرة مركز جزيرة شندويل، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات المصاهرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .