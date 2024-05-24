الحالة المرورية بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة

شهدت الحالة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة منذ قليل، حالة من السيولة المرورية، ذلك وسط انتشار أمني، لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وظهرت حالة من السيولة المرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح .

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى العياط ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق فى العياط، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

وفى سياق آخر انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل فى الصف

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، جثة غريق من مياه نهر النيل بدائرة قسم الصف، وحرر محضر بالواقعة.

لقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق آخر فقد قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بالتخلص من والد خطيبته بالاشتراك معها، لرفضه زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانونية، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتى، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك فى القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلى شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد قاسم، المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد "أ.م.أ" 20 عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 18/1/2024 - بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليه أ. ا. عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما أن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجنى عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات التى جاءت كالتالي:

أخفى أشياء مسروقة وهى مبلغ مالى قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجنى عليه، بأن استحصل عليه من ابنة المجنى عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.