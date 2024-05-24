ريم عبدالله تخلع زوجها لعدم الحاجة له وترحب بزواج جديد| تفاصيل

فتحت الفنانة السعودية ريم عبدالله قلبها للإعلامي اللبناني مالك مكتبي والجمهور خلال استضافتها في بودكاست "احكي مع مالك" لأول مرة عن تفاصيل خلعها من زوجها والسر وراء هذه الخطوة الصادمة لبعض محبيها.

ريم عبدالله



ريم عبدالله تتجه للخلع وتقرر الاستغناء

تحدثت ريم عبدالله في البداية عن دور زوجها "وقتها" ودعمه لها، فكان دائمًا السند لها عند تعرضها للأزمات، إلا أنها قررت الاستغناء عنه و"خلعه" بعد أن شعرت بعدم الحاجة له، كما أنها تستطيع إدارة حياتها من دونه، وذلك بعد أن اسفر الزواج عن طفل واحد.





وأكدت ريم عبدالله أن الإنسان عندما يكون ناضجًا ويستطيع إدارة أموره والإعتماد على نفسه، لا يحتاج لشريك في حياته، قائلة: "عندما تكون إنساناً ناضجاً وتعرف تدير نفسك وتتحكم في أمورك وتقبل وترفض، يصير لك كيان ووجود، فعندما وصلت إلى هذه المرحلة شعرت أني قادرة أكمل حياتي ومسيرتي الفنية بنفسي".





وعلى الرغم من ذلك، فأكدت ريم أن شريك الحياة شيء مهم في حياة المرأة، كما وجهت الشكر لطليقها، كونه أنقذها من أشياء كثيرة، موضحة: " الشريك حلو لكن هناك أسباب خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي وأعرف أيش اللي يناسبني واللي ما يناسبني، لكن أقوله شكراً لأنه كان لي محرم ووجوده أنقذني من أشياء كثيرة ".





وحرصت ريم عبدالله على التركيز على أنها قامت بخلع زوجها، ولم تقوم بالطلاق منه، كإشارة إلى أنها هي من اختارت الإنفصال وكسر القفص الذهبي.





ولفتت ريم إلى أنه ليس لديها أي مانع في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، موضحة أنه لا يوجد أحد في حياتها بالوقت الحالي.





ريم عبدالله ترفض التحدث عن عمليات التجميل

وعن سؤالها لعدد عمليات التجميل التي خضعت لها، رفضت التحدث عن عددها وقالت: "جسمي شو بدك فيه، لا ماله دخل جسمي"، لتكشف فقط عن العملية التي خضعت إليها في منطقة الأنف، موضحة: "عملية التجميل اللي سويتها فعلاً هي أرنبة أنفي وليس أنفي كاملاً".





ريم عبد الله الفنانة الأولى بالسعودية

وعن مقارنتها بالفنانة ميساء مغربي، قالت ريم عبدالله أنها حالياً الفنانة الأولي بالسعودية، ولكنها لم تتفوق بعد على نجومية ومكانة ميساء مغربي.