ضياء السيد ينصح لاعبي الأهلي بهذا الأمر ويتوقع تشكيل مواجهة أمام الترجي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن لاعبي الترجي التونسي يشعرون بوجود حالة تحسن عن المواسم السابقة بدليل مسيرتهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والدليل نتائجهم في البطولة، كما أنهم ملتزمون بتعليمات مدربهم ميجيل كاردزو، وهو ما ظهر واضحًا على ملعبهم في رادس.

وقال ضياء السيد عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "المباراة الأولى لم يجري الترجي سوى 3 تغييرات فقط، لأنه يقدر الأهلي جيدا وحريص على عدم استقبال أهداف، من أجل المحافظة على مسيرته في البطولة والمنافسة حتى الرمق الأخير، رغم أن التعادل السلبي نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف: "أتمنى أن يحسم الأهلي اللقاء من الشوط الأول، وهو ما يتطلب تغيير في بعض المهام للاعبين من جانب مارسيل كولر، ووجود مغامرة هجومية محسوبة مع التأمين الدفاعي جيدًا ومساندة الوسط للدفاع والهجوم، كما يجب التعامل جيدًا مع الركلات الثابتة للترجي واللعب بمنتهى القوة واثق في الدعم الجماهير للأهلي في استاد القاهرة".

وواصل: "لابد أن يكون هناك حلول فردية من جانب لاعبي الأهلي في المستطيل الأخضر، وسعيد بعودة أحمد عبدالقادر للقائمة فهو لاعب جيد ويمتلك المهارة العالية، خصوصا أن المباريات المغلقة تكون الفرص فيها صعبة، ولدينا لاعبين مثل وسام أبوعلي وكهربا أيضا يمتلكون المهارة والحلول في الملعب".

وزاد: "أتمنى أن يسجل الأهلي هدفًا في أول عشر دقائق في شباك الترجي التونسي، وبناءً على تحليل كولر لمواجهة الذهاب فأن أي تشكيل لن يكون مفاجئ، وهو يذاكر الخصم جيدًا، وواثق في أي لاعب سوف يشارك بشكل أساسي".

وتابع: "أتوقع وجود تغييرات في تشكيل الأهلي، من الممكن أن يكون هناك تغييرين على أقل تقدير في تشكيلة الفريق الأحمر".

وواصل: "أتمنى انتصار الأهلي على الترجي التونسي بفارق هدفين على الأقل، ودائمًا متفاؤل بنجوم الأهلي".

وأشار إلى أن الأهلي سبق وتوج بالكونفدرالية 2014 وكانت هناك حالة سعادة كبيرة بعدما غاب لمدة عامين عن البطولات وقتها، والزمالك كان يمر بفترة صعبة أيضا خصوصا في افريقيا، لذلك عندما يفوز باللقب لابد من توجيه التهئنة للاعبيه، والمقارنة بين البطولات يكون عبر السوشيال ميديا فقط.