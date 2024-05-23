انقطاع خدمة Microsoft يؤثر على بحث الإنترنت في Bing وCopilot وChatGPT

أفاد موقع Bleeping Computer أن العديد من خدمات Microsoft، بما في ذلك Bing وCopilot، بالإضافة إلى ChatGPT للبحث على الإنترنت وDuckDuckGo، معطلة في أوروبا. يعرض Bing.com وCopilot صفحات فارغة و429 خطأ، بينما يذكر DuckDuckGo ببساطة: "حدث خطأ في عرض نتائج البحث. يرجى المحاولة مرة أخرى."

في صفحتها @MSFT365Status X، ذكرت Microsoft أننا "نحن نحقق في مشكلة حيث قد لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمة Microsoft Copilot. نحن نعمل على عزل سبب المشكلة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في مركز الإدارة تحت CP795190." وأكدت OpenAI أيضًا المشكلة وقالت إنها تحقق في الأمر.

يعتمد كل من بحث الإنترنت ChatGPT (المتوفر لمستخدمي Plus أو مستخدمي الشركات) وDuckDuckGo على واجهة برمجة تطبيقات Bing، ولهذا السبب تعطلت هذه المواقع أيضًا. يبدو أن انقطاع الخدمة قد بدأ في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم (23 مايو).

تعرضت مايكروسوفت لانقطاع آخر في شهر يناير، عندما تعطل تطبيق Teams في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية. وتعرضت الشركة أيضًا لاختراق هائل في نفس الشهر، حيث وصف مجلس المراجعة التابع للحكومة الأمريكية الثقافة الأمنية لشركة Microsoft بأنها "غير كافية" وبحاجة إلى إصلاح شامل.