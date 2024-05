OpenAI لم تكن تنوي نسخ صوت سكارليت جوهانسون

قامت شركة OpenAI باختيار الممثل الصوتي لـ Sky قبل أشهر من اتصال Sam Altman بسكارليت جوهانسون، ولم يكن لديها أي نية للعثور على شخص يشبهها، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. وقالت المجلة إن منشور OpenAI الذي صدر العام الماضي بحث عن ممثلين يتمتعون بأصوات "دافئة وجذابة وجذابة". يجب أن تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا ويجب أن يكونوا غير نقابيين، لكن يقال إن OpenAI لم تحدد أنها كانت تبحث عن صوت مماثل لسكارليت جوهانسون. إذا كنت تتذكر، فقد اتهمت جوهانسون الشركة بنسخ صورتها دون الحصول على إذن لمساعدها الصوتي Sky.

وقال وكيل صوت سكاي لصحيفة The Post إن الشركة لم تتحدث قط عن جوهانسون أو عن فيلم Her بموهبتها. من الواضح أن OpenAI لم تقم بتعديل تسجيلات الممثلة لتبدو مثل جوهانسون أيضًا، لأن صوتها الطبيعي بدا مثل صوت Sky، بناءً على مقاطع اختبار الصوت الأولي الذي استمعت إليه The Post. صرحت مديرة منتج OpenAI، جوان جانغ، للنشر أن الشركة اختارت ممثلين كانوا متحمسين للعمل على الذكاء الاصطناعي. وقالت إن ميرا موراتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، اتخذ جميع القرارات المتعلقة بمشروع أصوات الذكاء الاصطناعي وأن ألتمان لم يشارك بشكل وثيق في هذه العملية.

كما أخبرت جانغ المنشور أن سكاي بالنسبة لها لم تكن تشبه جوهانسون. قالت ممثلة سكاي لصحيفة The Post من خلال وكيلها إنها استخدمت صوتها الطبيعي للتو، وأنها لم تتم مقارنتها أبدًا بجوهانسون من قبل الأشخاص الذين يعرفونها عن كثب. لكن في بيان شاركه فريق جوهانسون مع موقع Engadget، قالت إنها صدمت من أن OpenAI اتبعت صوتًا "يبدو مشابهًا بشكل مخيف" لصوتها لدرجة أن "أصدقائها المقربين ووسائل الإعلام الإخبارية لم يتمكنوا من معرفة الفرق" بعد أن رفضت عرض ألتمان لـ الدردشة الصوتيةGPT.

وقالت جوهانسون إن ألتمان اتصلت بها لأول مرة في سبتمبر 2023 لإبلاغها بالعرض، ثم تواصلت معها مرة أخرى قبل يومين فقط من تقديم الشركة لـGPT-4o لتطلب منها إعادة النظر. لقد كانت Sky واحدة من أصوات ChatGPT منذ سبتمبر، لكن GPT-4o منحها القدرة على إجراء محادثات تشبه المحادثات البشرية مع المستخدمين. وهذا ما جعل أوجه التشابه بينه وبين صوت جوهانسون أكثر وضوحًا - حيث غرّد ألتمان "لها" بعد أن أظهر OpenAI أن نموذج اللغة الكبير الجديد لم يساعد في الموقف ودعا إلى مزيد من المقارنات مع مساعد الذكاء الاصطناعي الافتراضي الذي عبرت عنه جوهانسون في الفيلم. توقفت شركة OpenAI مؤقتًا عن استخدام صوت Sky "احترامًا" لمخاوف جوهانسون، حسبما كتبت في منشور بالمدونة. ومع ذلك، قالت الممثلة إن الشركة توقفت عن استخدام Sky فقط بعد أن عينت مستشارًا قانونيًا كتب إلى Altman والشركة لطلب تفسير.

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت Sky تبدو حقًا مثل جوهانسون، فقد قمنا بتضمين مقطع فيديو أدناه حتى تتمكن من الحكم بنفسك. إنه تسجيل لبيان جوهانسون كما قرأه المساعد الصوتي Sky، ونشره فيكتور موشيري على موقع YouTube. تنقسم الآراء في قسم التعليقات، حيث يقول البعض إنها تبدو مثلها لو كانت آلية، بينما يقول آخرون أن الصوت يبدو أشبه برشيدة جونز.