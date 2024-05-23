كريم درويش: لدينا خطة جديدة لتطوير الإسكواش في مصر و20 مدربًا بالصين

أكد كريم درويش نجم الإسكواش المصري والمصنف الأول عالميًا سابقًا، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيجتمع معه من أجل وضع خطة لتطوير منظومة للإسكواش في مصر.

وأشار كريم درويش خلال مداخلة هاتفية له، في برنامج نعم قادرون، المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك: "عندنا القدرة في بطولة 2028 أن نحقق إنجازات، لأن لدينا المواهب والإمكانيات، وفي دول حاليًا بدأت تهتم بالإسكواش بقوة مثلما فعلنا سابقًا".

وأكمل درويش: "لدينا 20 مدربًا مصريًا يعملون في الصين بالوقت الحالي، وهناك قاعدة عريضة وخبرات كبيرة في هذا المجال، وهدفنا بالطبع ريادة مصر للعبة".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: "المسؤولين في مصر بدأو يهتموا بالأمر وتحدث معي الوزير أشرف صبحي، والذي حدد معي موعدا للاجتماع في أول شهر 6، لنضع خطة للإسكواش خلال الفترة المقبلة".

وردًا على سؤال هل اللوائح تتيح لذوي الهم مزاولة اللعبة قال كريم درويش: "عرضت بالفعل على الاتحاد الدولي ذلك، ولكن ليس هناك نشاط لذوي الهمم، وأتعهد أن أتولى الأمر خلال الفترة المقبلة، من أجل إدخال ذوي الهمم في اللعبة".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.