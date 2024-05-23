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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معرض خير مزارعنا لأهالينا.. أسعار مخفضة واحتياجات أساسية متوفرة

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا

افتتحت وزارة الزراعة "معرض خير مزارعنا لأهالينا" في المتحف الزراعي بالدقي، ويهدف إلى توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ضخ السلع والمنتجات الغذائية 

ويُشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وإشادة واسعة بإقامته مرة أخرى، ويتم ضخ السلع والمنتجات الغذائية بشكل يومي.

وتتوفر جميع الأصناف التي يحتاجها البيت المصري،من لحوم ودواجن وألبان وبقوليات وخضار وفاكهة وزيت زيتون وعسل نحل ومشتقات ألبان، وأسعار المنتجات مخفضة بشكل كبير،حيث يتم بيع بيض المائدة بسعر 120 جنيهًا للكرتونة،واللحوم البلدي بـ 250 جنيهًا للكيلو، والكفته بـ 250 جنيهًا،والكبدة بـ 250 جنيهًا، والطماطم بـ 5 جنيهات، وشيكارة البطاطس (5 كيلو) بـ 30 جنيهًا، والبصل بـ 10 جنيهات،وكيلو الأرز المعبأ بـ 27 جنيهًا.

ويتم توفير الزبدة البلدى بسعر 150 جنيهًا للكيلو، ويساهم القطاع الخاص بنسبة محدودة فقط من المعروض (20%)،بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80%،وهو ما يبرر انخفاض الأسعار المعروضة، ويتم التيسير على المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات.

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وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي العربي

 رفع العبء عن كاهل المواطن

وكلف وزير الزراعة المسؤولين عن المعرض بضرورة الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة،ل لمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار،نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المصدرين والمستوردين،والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة.

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وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار سبل دعم منظومة الأمن الغذائي العربي

ويهدف المعرض إلى تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

ويعد معرض خير مزارعنا لأهالينا، مبادرة حكومية تُساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

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