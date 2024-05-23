الأوقاف تعقد دورتان جديدتان في أساسيات الكمبيوتر وبرنامج WORD السبت المقبل
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن عقد دورتين جديدتين رقم (149، 150) بأكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل وحتى الأربعاء.
أعلنت الأوقاف، أنت المتدربون هم:
أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم (149) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا
1. مصطفى أحمد مصطفى السعودي - القاهرة - إمام وخطيب
2. عبد الله محمد أحمد عبد الرحيم - القاهرة - إمام وخطيب
3. عبد المحسن حنفي عبد المحسن أحمد - الجيزة - إمام وخطيب
4. حماد علي حماد محمد النقيب - الجيزة - إمام وخطيب
5. صفوت محمد محمد خبير - السويس - إمام وخطيب
6. خالد عبد الفتاح عبد اللطيف الفار - السويس - إمام وخطيب
7. عبدالله محمد أحمد السيد - السويس - إمام وخطيب
8. أسامة رفاعي عبد الحميد - القليوبية - إمام وخطيب
9. عبد الله أحمد محمد السباعي - الإسكندرية - إمام وخطيب
10. أحمد أبو المجد متولي علي - الجيزة - إداري
11. هشام عبد العزيز عبد الفتاح - الجيزة - إداري
12. عبير الزكي أحمد السيد - القاهرة - واعظة
13. شيماء أحمد محمد أحمد - الجيزة - واعظة
ثانيًا: الدورة المسائية وهي رقم (150) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً
1 - محمد عبد المجيد وهدان - الغربية - إمام وخطيب
2 - عبد الجليل عبد الرحمن الجوهري - الغربية - إمام وخطيب
3 - محمد أبو الوفا فؤاد حنفي - قنا - إمام وخطيب
4 - أحمد فتح الله عبد الرحيم حسين - قنا - إمام وخطيب
5 - محمد أحمد إبراهيم علي - قنا - إمام وخطيب
6 - بسام عبد الواحد عبد الحليم علي - كفر الشيخ - إمام وخطيب
7 - عبد الله علي محمد علي مصطفى - الإسماعيلية - إمام وخطيب
8 - أمير محمد أحمد كبير - الإسماعيلية - إمام وخطيب
9 - محمود جمال فتحي مهدي - مرسى مطروح - إمام وخطيب
10 - أحمد شعبان سيد - بني سويف - إمام وخطيب
11 - فرج عويس قرني عطا الله - الفيوم - إمام وخطيب
12 - أحمد إبراهيم علي ابو المعاطي - الشرقية - إمام وخطيب
13 - أحمد حسين عبد الحميد عطية - الشرقية - إداري
14 - زينب محمد صادق - كفر الشيخ - إداري
على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على عدد (2) صورة شخصية، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.