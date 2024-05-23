وزير الأوقاف يؤكد تكثيف برامج التوعية بالدروس والندوات بالبرنامج الصيفي للطفل

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم الخميس، بمديري المديريات على مستوى الجمهورية لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية خلال الفترة القادمة، من خلال الدروس الدعوية، والمقارئ القرآنية للأئمة والجمهور والواعظات، وقوافل الواعظات وحلقات التحفيظ، والبرنامج الصيفي للطفل، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك، ومشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أهمية المتابعة المستمرة الدقيقة لكل تفاصيل العمل، ولا بد أن نسابق الزمن في تكثيف البرامج والأنشطة الدعوية، حتي يتبوأ المسجد دوره الحقيقي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة

واختتم الاجتماع بالتنبيه على تكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من انعقاد جميع الأنشطة الدعوية للمساجد، وسيتم عقد اجتماع السبت القادم 25 مايو 2024 لجميع مديري الإدارات على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية الساعة الحادية عشرة صباحًا.

الأوقاف والأعلى للإعلام والصحفيين يتفقون على ضوابط تصوير الجنازات

في سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الثلاثاء، عن ضوابط تصوير الحنازات، بالتعاون بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام.

وقالت الأوقاف، في بيان لها، إنه في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2024م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة اجتمع كل من:

- الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة - نقيب الإعلاميين.

أوضحت الأوقاف أنه تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًّا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

مراعاة تحقيق جميع المصالح المشتركة

وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام.

وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.