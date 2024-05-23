اللواء سمير فرج يكشف رسائل المشروع التكتيكي للجيش الثاني الميداني (فيديو)

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما شهدناه اليوم من تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التيكتي للجيش الثاني الميداني، هو أرقى مستوى تدريب تنفذه أي قوات مسلحة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، الخميس، أن مشروع الذخيرة الحية اشتركت فيه كل القوات المسلحة، إذ شهدنا المشاة الميكانيكي والمدرعات والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات والقوات الجوية وغيرهم.

وأوضح أن هذا التدريب له رسالتين، رسالة للداخل وهي طمأنة شعب مصر لما نمر به من ظروف، وذلك لما تشهده الأربع جهات الاستراتيجية من تهديد، أما الرسالة الثانية فهي للخارج وهي إظهار جيش مصر القوي ورسالة بعدم المساس بأمن مصر وعدم الخدش بحدوده.

مصر تتعرض لاستفزازات

وتابع فرج أن مصر تتعرض لاستفزازات لكن هناك قيادة حكيمة، مؤكدا أن مصر لها ثوابت خاصة في القضية الفلسطينية ودعمها من خلال حل الدولتين، مضيفا أن إسرائيل في أضعف موقف بدليل عدم تحقيق أي مهمة من أعمال القتال منذ 7 شهور من الحرب على غزة، إضافة إلى الخلافات الداخلية في حكومة نتينياهو، والثورة في الشوارع الإسرائيلية، لإيقاف الحرب وإخراج الرهائن، والخلافات الواقعة بين أمريكا وإسرائيل، واعتراف الدول الأربعة بدولة فلسطين.

تفاصيل المشروع التكتيكي

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية.

وألقى اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار ، مشيراً إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على بذل الغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع إدارة أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم ، تحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوى وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.