«شباب الصحفيين»: ضبط كوكايين بـ1.6مليار جنيه.. ضربة موجعة من الداخلية لمافيا المخدرات

أشادت جبهة شباب الصحفيين باليقظة الأمنية والضربات الاستباقية لوزارة الداخلية بعد أن نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين" 550 كيلو جرام"داخل حاوية تحتوي على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مرورا بالبلاد بميناء شرق بورسعيد تمهيدا لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندي "أسماك مجمدة" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "1,650 مليار جنيه تقريبا".

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه الضربة الأمنية الجديدة لوزارة الداخلية غير مسبوقة وتأتي في ضوء التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.

وأضاف طوالة كل الشكر والتقدير إلى أبطال وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة في حفظ الأمن والأمان.. وحقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه