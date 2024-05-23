"نائب محافظ البحيرة" تعتمد قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نشرة القبول لمرحلة رياض الأطفال لعام 2024- 2025، حيث من المقرر أن يبدأ قبول طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت الموافق 1/6/2024، وحتى 2024/6/30 م وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم .

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات، بالإعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال بأماكن بارزة بالمدرسة والإدارة التعليمية، على أن يتضمن الإعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول.

وأضاف الديب، أنه يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة ضمن المربع السكنى التابع له، والإلتزام بالتوزيع الجغرافي لكل روضة بناء على ما تحدده كل إدارة تعليمية، وكذلك حساب سن الأطفال المتقدمين حتى أول أكتوبر 2024.

وأشار الديب، إلى أن الحد الادنى لسن قبول المستوى الأول من سن 4 حتى سن 5 سنوات إلا يوم والمستوى الثانى من سن 5 سنوات حتى سن 6 سنوات إلا يوم .

وأضاف أنه فى حالة وجود فراغات بالأماكن منخفضة الكثافة السكانية يجوز النزول بالسن إلى ثلاث سنوات و نصف للمستوى الأول وأربعة سنوات ونصف للمستوى الثانى وذلك بعد مرور شهر من بداية العام الدراسى على أن لا تزيد كثافة القاعه عن 36 طفل.

وأوضح وكيل الوزارة أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم أن يحتوى ملف التقديم على شهادة ميلاد رقم قومى ( أصل + 3 صور ) وطلب الالتحاق بدمغاته.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

- طوابع بريد للمراسلة ( طابع تعليمي - طابع مهن تعليمية).

- عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل و استمارة البطاقة الصحية واستمارة رغبات المسجلة من على موقع وزارة التربية والتعليم مطبوعة ويوقع ولى الأمر أمام كل رغبة .

- وصل (مياه أو كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضى ) باسم ولي الأمر أو الجد للأب أو الجد للأم، بالإضافة إلى انه لابد أن يطابق الموقع الجغرافي لسكن الطفل شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية لولي الامر أو صورة عقد إيجار مثبت التاريخ (موثق) مر عليه عام على الأقل ( مع تقديم الأصل للاطلاع عليه )

- يفضل عقد مقابلة مع الطفل لقياس مدى إستعداده مع تفعيل لجنة الدمج بالمدرسة ،وأن جميع المدارس دامجة ومن حق الطالب ذوى الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته على أن يستوفى شرط السن الرسمى لقبول الأطفال طبقا للتنسيق وألا تزيد نسبة الأطفال ذوى الاعاقة عن ١٠% من العدد الكلى في الفصل بحد أقصى 4 أطفال على أن يكونوا بنفس نوع الإعاقة .