وكيل صحة الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث سير

أطمأن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على الحالة الصحية للطالبة «شذا نصر إبراهيم» بمستشفى جامعة الزقازيق، والتي تم حجزها بالمستسفى اثر تعرضت لحادث سير أمس الأربعاء، بشارع الشهيد طيار بحي الحسينية بمدينة الزقازيق، وأسفر عن اصابتها بارتجاج بالمخ وجروح متفرقة وكسور.

ووجه وكيل الوزارة تعليمات باداء الطالبة امتحان المتخلفين عن الفصل الدراسى الثانى لمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، والتي لم تتمكن من الامتحان بهما، نتيجة حجزها بالمستشفى أثناء اسعافها وتلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية.

ويشار إلى إنه عقب الانتهاء من أعمال غرفة العمليات لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024، اليوم الخميس، توجه المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية،

يرافقه أسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، لمستشفى جامعة الزقازيق، لزيارة الطالبة «شذا نصر إبراهيم» بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد مسعود بحيري الإعدادية بإدارة شرق الزقازيق، والمحجوزة بقسم المخ والأعصاب والتي تعرضت لحادث سير بشارع الشهيد طيار بحي الحسينية بمدينة الزقازيق، وأسفر الحادث عن اصابتها بارتجاج بالمخ وجروح متفرقة وكسور، وذلك للإطمئنان على صحتها، متمنيا لها الشفاء العاجل.

واصدر وكيل الوزارة تعليماته لرئيس للجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بسرعة إنهاء الإجراءات التي تمكنها من أداء امتحان المتخلفين عن الفصل الدراسى الثانى لمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.

وقد أدى نحو 144 ألفا و 403 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الشرقية، اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادة الدراسات الإجتماعية، موزعين على 790 لجنة إمتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية، حرصًا على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

ورصدت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، 3 محاولات للغش بينهم طالبين وملاحظ خلال امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.