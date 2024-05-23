الدوري السعودي .. تشكيل الهلال في مواجهة الطائي بالجولة 33

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الطائي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي.





ويمثل الهلال في المواجهة كل من ..

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : سعود عبد الحميد و خاليدو كوليبالي و علي البليهي ورينان لودي.

الوسط : روبن نيفيز وسيرجي سافيتش و مالكوم وميشايل ديلجادو و سالم الدوسري.

الهجوم :ألكسندر ميتروفيتش.

ويخوض فريق الهلال اللقاء ، محتلاً الترتيب الأول في جدول دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 90 نقطة.