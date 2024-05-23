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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوري السعودي .. تشكيل الهلال في مواجهة الطائي بالجولة 33

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الطائي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي.
 

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ويمثل الهلال في المواجهة كل من ..
حراسة المرمى : ياسين بونو.
خط الدفاع : سعود عبد الحميد و خاليدو كوليبالي و علي البليهي ورينان لودي.
الوسط : روبن نيفيز وسيرجي سافيتش و مالكوم وميشايل ديلجادو و سالم الدوسري.
الهجوم :ألكسندر ميتروفيتش.

ويخوض فريق الهلال اللقاء ، محتلاً الترتيب الأول في جدول دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 90 نقطة.

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