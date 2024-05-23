انتظام امتحانات الفترة المسائية بجامعة دمنهور

أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، على انتظام سير العملية الامتحانية بالفترة المسائية، بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ منذ إنطلاقها وفق الجداول الزمنية المعلنة دون حدوث معوقات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات منذ بدأها (٤٤٨٥٠) طالب خلال الفترتين الصباحية و المسائية بكليات المجمع النظري والعلمي( آداب، علوم، تجارة، التربية للطفولة المبكرة ).

وأكد ترابيس، حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات، مشيداً بالهدوء والالتزام الذي يسود اللجان .

وأشار رئيس الجامعة، إلى إتخاذ مجموعة من التدابير والتسهيلات الخاصة بالطلاب من ذوي الهمم والحالات المرضية وتواجد من يعاونهم ،بالإضافة إلى توافر الخدمات الطبية ،متمنياً لجميع الطلاب التوفيق و النجاح الدائم.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم إعداد تقرير يومي من عمداء الكليات لمتابعة أعمال الإمتحانات والتعامل مع أي شكوى قد تحدث وحلها في حينه،بالإضافة إلى المتابعة المنتظمه لآليات وإجراءات التصحيح وأعمال الكنترولات وذلك حرصاً من رئيس الجامعة على إعلان النتائج في مواعيدها.