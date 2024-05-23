نصف اللقاء الأول .. التعادل الإيجابي يحسم شوط الزمالك وفيوتشر بالدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، الشوط الأول من لقاء الزمالك وفيوتشر ، الجاري بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب الجولة 24 من الدوري الممتاز.





تقدم سيف الدين الجزيري بالهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 34 ، قبل أن يعادل محمد صادق النتيجة لقيوتشر في الدقيقة 40.



ويمثل فريق فيوتشر في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

بينما تضم مقاعد البدلاء كل من : أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، ايبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.



بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي ..

ويمثل الفريق الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، إبراهيما نداي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

صانعو اللعب والهجوم: ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري