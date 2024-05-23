بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس مجمع الإصدارات المؤمنة

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، واللواء مهندس أحمد محمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بروتوكول تعاون بين الطرفين.

ويستهدف برتوكول التعاون وضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وجامعة عين شمس.

يأتى البروتوكول على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن قيام جميع جهات الدولة بالاعتماد على قدرات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في إنتاج وإصدار وتخصيص كافة الوثائق والمحررات المؤمنة ، وانطلاقاً من حرص الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة واتجاه الدولة إلى التحول الرقمي.

وعلى ضوء البروتوكول يلتزم مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بتنفيذ وإنتاج وتطوير كل الإصدارات الخاصة بجامعة عين شمس والأنظمة الخاصة بها، طبقًا لأحدث المقاييس العالمية ولما يتم الاتفاق عليه مع توفير الوثائق والمحررات المؤمنة التي يمكن إصدارها لمصلحة الجهات الحكومية (شهادات الجامعات وغيرها من الوثائق الأخرى) مع توفير بيئة استضافة والدعم الفني لجميع المشروعات القومية والتي تديرها جامعة عين شمس.

نبذة عن مجمع الإصدارات المؤمنة

يذكر أن مجمع الإصدارات المؤمنة يعد من أكبر الكيانات العالمية في مجال إنتاج وإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والكروت الذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها.

كما يحرص مجمع الإصدارات المؤمنة على ضمان توصيل خدماته ومنتجاته إلى كافة قطاعات المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات الأفراد المجتمع المصري.

