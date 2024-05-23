إنجازات مصرية هائلة في الصادرات الزراعية.. فتح 95 سوقاً وتصدير أكثر من 400 سلعة

بفضل الدعم القوي من القيادة السياسية، شهد القطاع الزراعي المصري طفرة هائلة خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة لنجاح مشروعات زراعية ضخمة مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات.

ملفات الزراعة المصرية

وقد أثبتت هذه المشروعات كفاءة المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات المصرية في إدارة ملفات الزراعة المصرية.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم إنجازات مصر في مجال الصادرات الزراعية:

فتح 95 سوقاً جديداً، حيث نجحت مصر في فتح 95 سوقاً جديداً خلال العشر سنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 دولة حول العالم.

توسيع نطاق الصادرات، و زادت مصر من تنوع منتجاتها الزراعية المصدرة لتشمل أكثر من 400 سلعة، متضمنةً الموالح والفراولة والبطاطس والبصل والعديد من الخضروات والفواكه الأخرى.

تركيز على الفائض، ويتم تصدير الفائض عن احتياج السوق المحلي من المنتجات الزراعية ذات الميزة التنافسية العاليةمثل الموالح والفراولة والبطاطس.

تعزيز العائد الاقتصادي، و تهدف الصادرات الزراعية إلى زيادة العائد الاقتصاديودعم المزارعين المصريين من خلال توفير أسواق جديدة لمنتجاتهم وتحقيق أسعار عادلة.

مصدر هام للعملات الأجنبية، و تُعد الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر العملات الأجنبيةلمصر، حيث بلغت إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.

ريادة عالمية، و احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدةللعام الثالث على التوالي،مما يؤكد جودة منتجاتها الزراعية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

تنوع الصادرات، و تشمل أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة الموالح (2 مليون طن)، البطاطس (950 ألف طن)، البصل (412 ألف طن)، و أصناف أخرى من الخضروات والفواكه.

عودة قوية، و تم إعادة تواجد البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، مما يُعد إنجازاً هاماً يعكس جهود وزارة الزراعة لتعزيز الصادرات المصرية إلى دول العالم.

الصادرات الزراعية

وتُعد هذه الإنجازات شهادة على النجاح الكبير الذي حققته مصر في مجال الصادرات الزراعية خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الدعم القوي من القيادة السياسية، وكفاءة المؤسسات البحثية والجامعات المصرية، وجهود المزارعين المصريين.

وتُساهم هذه الإنجازات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.