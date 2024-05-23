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الخميس 23/مايو/2024 - 07:14 م 5/23/2024 7:14:55 PM

عندما نقرأ التاريخ نستخلص العبر، ونتعلم من حياة الدول والشعوب لنعيد صياغة حاضرنا من أجل بناء مستقبل أفضل على مدار عدة عقود منذ قرار إنشاء جامعة الدول العربية، وتنفست الشعوب العربية كل الآمال لحياة جديدة عنوانها تقارب الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، بعد التخلص من الاستعمار وأعوانه فى البلاد العربية حتى نهاية الخمسينيات من القرن الماضى.. (ما عدا دولة فلسطين العربية) التى مازالت تعانى من سرطان الاحتلال الصهيونى.

وحلمت كل الشعوب العربية بأن تمتد الشراكة والتعاون بين البلاد العربية لأنها تجمعها وحدة الهدف والمصير، وبما يجمعهم من اللغة والتاريخ بين شعوب هذه الدول. وحلمت أجيال وراء أجيال.... ولم يتحقق شىء..!

زادت الفرقة وأصبحت العلاقات شبه مقطوعة من المحيط إلى الخليج؛ بل وصلت فى بعض الأحيان إلى حد التناحر والحروب بين بعض البلاد العربية مع بعض.

(ما حدث بين العراق والكويت عام ١٩٩١) من ابتلاع العراق لدولة الكويت الشقيقة فى وقت كانت الأمة العربية تمر بظروف عصيبة للغاية!

وما حدث بين اليمن وحربها للسعودية وتعد على حدودها.

ولننظر لحجم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين الدول العربية.

نجد أن بعض الدول العربية لا تربطها علاقات تجارية أو اقتصادية مع بعضها إلا القليل جدا جدا.