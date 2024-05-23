مصر تُسجل إنجازاً هاماً في صادرات البطاطس خلال الموسم الحالي

وصلت صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديري الحالي حتى 20 مايو الجاري إلى 650 ألف طن، وهو رقم قياسي.

تُعد دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية من البطاطس، حيث استوردت ما يقرب من 350 ألف طن، بينما استوردت روسيا 50 ألف طن والدول العربية 180 ألف طن.

لا تزال عمليات التصدير جارية، مع توقعات بزيادة الكميات المصدرة خلال الفترة المتبقية من الموسم، وتم فحص 940 ألف طن من البطاطس المخصصة للتصدير خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي إلى منتصف مايو الجاري، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية.

شدد وزير الزراعة على ضرورة التزام المصدرين بالممارسات السليمة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية من البطاطس، ووجه بمعاقبة أي مخالفات.

زيادة الصادرات

عقد السيد القصير وزير الزراعة اجتماعاً مع المعنيين بعمليات تصدير البطاطس لمناقشة سبل زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، داعين إلى نشر الوعي بين المصدرين، خاصة الجدد، لضمان التزامهم بالممارسات السليمة.

أكد الوزير على جهود الدولة والمصدرين والمنتجين في الوصول إلى هذا المستوى المتميز من صادرات البطاطس المصرية.

شدد على ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وعدم التهاون مع أي مخالفات.

تُساهم صادرات البطاطس المصرية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة احتياطيات العملة الأجنبية، وتُعزز سمعة مصر كدولة مصدرة موثوقة للمنتجات الزراعية عالية الجودة، وتُساهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة.

كشف تقرير رسمى للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن صادرات مصر من البطاطس خلال الموسم التصديرى الحالى بلغت حوالى 650 ألف طن حتى 20 مايو الجارى.

الدول المستوردة للبطاطس المصرية

وأشار التقرير الى أن أهم الدول المستوردة للبطاطس المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي حولى 350 ألف طن وروسيا حوالى 50 ألف طن والدول العربية حوالى 180 ألف طن بالإضافة إلى بعض الدولة الأخرى حوالى 70 ألف طن مشيرا إلى أن الموسم التصديرى مازال مستمرا

أوضحت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، كانت قد اعلنت عن ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجارى، حوالي 940 الف طن، بإجمالي عينات 36995 عينة، من بينها 408 آلاف و77 طن تمثل 16499 عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجارى.